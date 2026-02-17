Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselme mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 28, 29, 30, 31 ve 32. haftaların maç programlarını açıkladı. Mart ayı oldukça yoğun geçecek.

Arca Çorum FK, açıklanan 5 haftalık periyodun ilk maçını 2 Mart Pazartesi günü Manisa FK ile oynayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak 28. hafta maçı saat 20.00’de başlayacak. Bu karşılaşma, Arca Çorum FK’nın periyottaki tek gece maçı olarak da dikkat çekiyor.

Ligde 29. hafta maçları 6-8 Mart tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK 7 Mart Cumartesi günü Hatayspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

30 Hafta maçları 10-12 Mart tarihlerinde, hafta içerisinde oynanacak. Arca Çorum FK, 12 Mart Perşembe günü Boluspor’la deplasmanda karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

31.hafta maçları ise 14-16 Mart tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, 16 Mart Pazartesi günü Esenler Erokspor’la seyircisinin önünde karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Ligde 32.hafta maçları 21-22 Mart tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, kendisi gibi Süper Lig hesapları yapan Iğdır FK ile 22 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak bu maç da yine saat 16.00’da başlayacak.