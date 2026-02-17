Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Liseli Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği sona erdi. Merkez okullarından Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüsledi.

Merkezden 21, Sungurlu’dan 6, Osmancık’tan ise 4 takım olmak üzere toplam 31 takımın mücadele ettiği il birinciliği final karşılaşmasıyla sona erdi. TOKİ Spor Salonu’nda oynanan final maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Sungurlu Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Başöğretmen Anadolu Lisesi maçı 6-1 kazanarak şampiyon olmayı başarırken, Sungurlu temsilcisi ise ikincilik kupası ile teselli oldu.

Başöğretmen Anadolu Lisesi gruplarda Çorum’u temsil etme hakkı kazanırken, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) üçüncülüğü elde etti.