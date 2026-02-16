Sezona Tahsin Tam ile başlayan daha sonra Çağdaş Çavuş ile devam eden Kırmızı-Siyahlılar son olarak tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu’nu takımın başına getirmişti. En son İstanbulspor karşısında alınan 3-2’lik yenilgi sonrası Çorum FK yönetimi Eroğlu ile yolları ayırdı.

Kırmızı-Siyahlı yönetim an itibari ile yeni hocasını buldu. Kulüp Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz genç teknik adam Uğur Uçar ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

Topuz, Uçar’ın yarın Antalya’da gerçekleşecek olan antrenmanda takımın başında olacağını söyledi.