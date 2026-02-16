Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Kick Boks Türkiye Şampiyonası Sivas’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü şampiyonaya Çorumlu sporcular damga vurdu. Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda Çorum Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Müberra Ünsal müzikli form kategorisinde, Çorum Spor Lisesi’nden Sıla Uşak ise 65 kiloda Türkiye birincisi olmayı başardılar. Çorum Sınav Anadolu Lisesi’nden Yağmur Odabaş 60 kiloda, Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Uğur Bayramlık kreatif form kategorisinde ise Türkiye ikincisi olurken, Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Arda Boz 84 kiloda, Fatih Anadolu Lisesi’nden Sena Ecrin 70 kiloda ve Nevin Angay ise 55 kiloda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Çorumlu öğrenciler 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya almayı başardılar.