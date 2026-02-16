Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Gürcan Hasova düdük çalacak. Saat 14.30’da başlayacak maçta Gürcan Hasova’nın yardımcılıklarını ise Çanakkale bölgesinden Tuncay Ercan ile Kocaeli bölgesinden Mehmet Ali Vardar yapacak. Yine Ankara bölgesinden Emre Kaan Çalışkan da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN 3 MAÇINI YÖNETTİ

Gürcan Hasova, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Tek galibiyetini 2023-2024 Sezonunda, sahasında Tuzlaspor’u 2-1 yenen Arca Çorum FK, 2021-2022 Sezonunda, deplasmanda Vanspor’la 1-1, geçen sezon ise sahasında Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı.

SERİK 3 MAÇTA 4 PUAN ALDI

Gürcan Hasova Serikspor’un da 3 maçını yönetti. Antalya temsilcisi bu maçlarda 2017-2018 Sezonunda, sahasında Anamur Belediye’yi 5-1 yenerken, 2020-2021 Sezonunda, deplasmanda Turgutluspor’la 1-1 berabere kalıp 2018-2019 Sezonunda deplasmanda Diyarbekirspor’a 2-1 yenildi.