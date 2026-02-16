Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası 12-15 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda pehlivanın mindere çıktığı şampiyonada Çorum Açık Lise öğrencisi Emirhan Karabıyık 45 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ise 60 kiloda Yusuf Eren Koçak ve Berat Yiğit Aktaş ve 80 kiloda Talha Mert Özboyacı üçüncü olarak bronz madalya kazanan güreşçiler oldular.

Muhabir: RIFAT KARA