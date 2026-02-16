Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen Veteranlar Basketbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 7 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği maçlar sonunda normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan 4 takım ilk olarak yarı final maçlarında kozlarını paylaştı. Yarı final maçlarının ardından finale adını yazdıran ÖFK İnşaat ile Bastonia geçtiğimiz gün iki takım finalde karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça kötü başlayan ÖFK İnşaat ilk periyodu 5 sayı geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan ÖFK İnşaat takımı periyodu 15-8, ilk yarıyı da 23-21 önde kapattı. İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte oyunun kontrolünü eline alan ÖFK İnşaat üçüncü periyodu 13-11, dördüncü periyodu da 18-16 kazanarak maçtan 54-48 galip ayrıldı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu olmayı başardı. Bastonia takımı ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

GELİŞİM BASKETBOL’UN

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçı öncesi Erdemli Tarım ile Gelişim Basketbol üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. İlk periyotta rakibine üstünlük kuran Gelişim Basketbol, ikinci periyodu kaybetse de, üçüncü ve dördüncü periyotta tekrar oyuna ağırlığını koyarak maçı 65-59 kazandı ve üçüncülük kupasının sahibi oldu. Erdemli Tarım ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.