Haftaya lider giren Amed, 25.hafta maçında konuk ettiği düşme hattındaki Sakaryaspor’la 1-1 berabere kalarak koltuğu Erzurumspor’a kaptırırken, haftalardır eleştirilen ve maçtan sonra da bir taraftarın fiili saldırı teşebbüsüne maruz kalan Sinan Kaloğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Amed’de Mehmet Altıparmak’ın yerine göreve getirilen Sinan Kaloğlu, Diyarbakır temsilcisinin başında 16 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak 34 puan toplayan Amed, Türkiye Kupası’nda ise Silifke Belediyespor’a 3-0 yenilerek elendi.