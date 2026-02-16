Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Yalova’da düzenlenen ve aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği taşıyan Budokaido Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcular 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

İl temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre; minik kızlar 30 kiloda tüm rakiplerini yenen Elif Naz Kara Türkiye şampiyonu olurken, minik kızlar 25 kiloda Hümeyra Hayal Korkmaz ile yıldız kızlar 45 kiloda Elif Ebrar Özçiftçi finalde yenilip ikinciliği elde ettiler.

Yıldız erkekler 40 kiloda ise Mehmet Efe Ardıç Türkiye üçüncüsü oldu.