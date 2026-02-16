Sahasında İstanbulspor’a 3-2 yenilerek Süper Lig yolunda önemli bir yara alan Arca Çorum FK’da gözler 18 Şubat’ta Serikspor’la deplasmanda oynanacak kritik maça çevrildi. Kırmızı-siyahlı takım, Serikspor maçının hazırlıklarına, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılması üzerine altyapı antrenörlerinden Menderes Özarslan ve kulüp antrenörü Barış Uzbey nezaretinde başladı.

Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda gerçekleşen antrenmanın yenileme çalışması şeklinde geçtiği, futbolcuların moralsiz olduğu belirtildi.

Serik maçının hazırlıkları bugün yapılacak idmanla sürecek.