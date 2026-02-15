Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 25.hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor’a 3-2 yenilerek ciddi bir yara alırken, aynı zamanda bu sezon sahasında ilk kez mağlup oldu.

15 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Ligdeki son iç saha yenilgisini geçen sezonun 28.haftasında, 5 Mart 2025’te, Boluspor’a karşı 2-0’lık yenilgi ile alan Arca Çorum FK, İstanbulspor maçına kadar sonrasında çıktığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak 40 puan toplamıştı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım kalesinde ise 13 gol görmüştü.

SEZONUN İLK İÇ SAHA YENİLGİSİ

Geçtiğimiz Cuma günü, 25.hafta maçında İstanbulspor’u konuk eden Arca Çorum FK, ilk yarıyı 1-0 yenik kapatırken, ikinci yarının başında 5 dakikada bulduğu gollerle 2-1 öne geçmesine rağmen son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. İç sahadaki yenilmezlik serisi son bulan Arca Çorum FK aynı zamanda bu sezon sahasında ilk kez yenildi.