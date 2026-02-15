Maçın bitiş düdüğünün ardından Kırmızı-Siyahlı futbolcular direk soyunma odasının yolunu tuttu. Futbolcuların bu tutumuna tepki gösteren taraftarlar hep bir ağızdan “Bu takım buraya gelecek hesap verecek” diyerek sloganlar attı. Taraftarın tepkisi üzerine Yusuf Erdoğan soyunma odasına giderek futbolcuları tekrar sahaya çıkarak taraftarların yanına götürdü.

Taraftarlardan özür dileyen futbolcu grubu Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkacağını söyleyerek bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatmaları gerektiğini ifade ettiler.