Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 26.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Gümüşhane temsilcisi Şiran Akademi’yi konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya daha önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da Sungurlulu voleybol severler yoğun ilgi gösterdi. Maça tutuk başlayan Çorum temsilcisi ilk bölümü geride tamamlamasına rağmen son sayılarda hata yapmayarak seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette seyircisinin desteği ile oyunun kontrolünü tamamen eline alan Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette de etkili bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi seti 25-22, maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum’un efeleri puanını 51’e yükselterek Play-Off yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.