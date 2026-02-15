Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, 3-2 kaybedilen İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Yönetimimizin gerekli tedbirleri alacağını ve oyuncu grubumuzun onurlarını ortaya koyarak bu takımı Süper Lige çıkaracağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına da atıfta bulunan Muhsin Dere’nin, “Ne yaparsanız yapın; bu şehir, bu takım Süper Lig yolundan dönmeyecek” dediği açıklaması şöyle: “Arca Çorum FK’mız, kendi sahasında İstanbulspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında oyun ritmini sahaya yansıtmakta zorlanan temsilcimiz, soyunma odasına 0-1 geride girdi.

İkinci yarıya çok daha istekli ve etkili başlayan Arca Çorum FK’mız, ortaya koyduğu mücadeleyle üst üste bulduğu goller sayesinde skoru lehine çevirerek oyunun kontrolünü eline aldı.

Ancak hakem kararlarının damga vurduğu mücadelede, verilen penaltılarla dengesi bozulan takımımız üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.

Skora ve tüm olumsuzluklara rağmen son ana kadar mücadeleyi bırakmayan futbolcularımızı ve tribünleri doldurarak takımımıza büyük destek veren taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Yönetimimizin gerekli tedbirleri alacağını ve oyuncu grubumuzun onurlarını ortaya koyarak bu takımı Süper Lige çıkaracağını biliyorum.

Ne yaparsanız yapın; bu şehir, bu takım Süper Lig yolundan dönmeyecek.”