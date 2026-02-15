Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Satranç Takım Birinciliği sona erdi. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen il birinciliğinde toplam 324 sporcu katılım sağladı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda küçükler genel kategorisinde Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyon olurken, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu üçüncü oldu. Küçük kızlarda ise Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu birinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, İskilip Ebusuud Efendi Ortaokulu üçüncü olarak tamamladı.

Yıldızlar genelde Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu birinci, TED Çorum Koleji ikinci, Özel Çorum Ada Koleji üçüncü, yıldız kızlarda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu birinci, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Gençler genelde 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi birinci, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Başöğretmen Anadolu Lisesi üçüncü, genç kızlarda Atatürk Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ikinci, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.