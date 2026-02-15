Arca Çorum FK, bu sezon İstanbulspor’la oynadığı iki maçtan sonra da teknik direktör değişikliğine gitti.

Sezona Tahsin Tam nezaretinde, 4’te 4 galibiyetle başlayan kırmızı-siyahlı takım, 6.haftada konuk olduğu İstanbulspor’a 3-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini almasına rağmen karşılaşma sonrasında Tahsin Tam’la yollar ayrıldı ve takımın başına Çağdaş Çavuş getirildi.

Çağdaş Çavuş’un yerine göreve gelen Hüseyin Eroğlu’nun da gidişinin İstanbulspor maçına denk gelmesi dikkat çekti. 25.hafta maçında sahasında İstanbulspor’a bu kez 3-2 yenilen Arca Çorum FK’da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.