Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonası Sivas’ta yapıldı. 4 Eylül Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden çok sayıda sporcu katıldı. Çorum Bahar Spor Kulübü sporcularından Spor Lisesi öğrencilerinden Sıla Uşak 65 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Sınav Koleji öğrencilerinden Yağmur Odabaş ise 70 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Muhabir: RIFAT KARA