Ankara’da düzenlenen U20 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçiler ilk etapta 2 altın, 1 bronz madalya kazandılar.

USLU VE GÜLER’DEN ALTIN

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi’nde düzenlenen şampiyonada, 74 kiloda Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü adına mindere çıkan Çorumlu güreşçi Umut Talha Uslu finalde Dilovası Gençlik ve Spor Kulübü’nden Yunus Boz’u yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

125 kiloda Ankara TEDAŞ Spor Kulübü adına mücadele eden Çorumlu bir başka güreşçi Ruşen Arda Güler ise Ankara Keçiören Belediye Spor Kulübü’nden Mehmet Can Üngör’ü finalde yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

KAPLAN ÜÇÜNCÜ

57 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Harun Kaplan ise şampiyonluk şansını kaybettikten sonra repesajdan Türkiye üçüncülüğüne ulaşarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.