Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 16.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Keçiörengücü’nün konuğu oldu. Ankara Mamak Lalahan Sahası’nda oynanan günün ilk maçında U16’lar karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken, Kırmızı-Siyahlıların golleri Ozan ve Ramazan’dan geldi. Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise bu kez U17’ler kozlarını paylaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum FK U17 takımı maçı Adem ve Çınar Temir’in golleri ile 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK’nın U16’ları puanını 19 yaparak yedinci sıradaki yerini korurken, U17’ler ise 34 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.