Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 25.hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor’a 3-2 yenilerek önemli bir yara alırken, Süper Lig potasının 9 puan gerisine düştü. Kırmızı-siyahlı takım, geride kalan 25 haftalık periyotta, geçen sezonun aynı periyoduna göre sadece 3 puan fazla topladı.

Geçen sezon mütevazı kadrosuyla play-off’u kovalayan Arca Çorum FK, 25.haftayı deplasmanda aldığı 2-0’lık Kocaelispor yenilgisiyle kapattı. 25 haftalık süreçte 10 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi alan kırmızı-siyahlı takım topladığı 38 puanla6.sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda attığı 32 gole karşılık 24 gol yedi.

GEÇEN SEZONUN 3 PUAN ÖNÜNDE

Arca Çorum FK, bu sezon ise kâğıt üzerinde ligin açık ara en kaliteli kadrosuna sahip olmasına rağmen bu kalite sahaya genel anlamda yansımadı. 25.haftayı sahasında aldığı 3-2’lik İstanbulspor yenilgisiyle kapatan Çorum ekibi, 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi sonucu topladığı 41 puanla geçen sezon olduğu gibi yine 6.sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip attığı 38 gole karşılık da 29 gol yedi.