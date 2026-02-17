Gençlik ve spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın makam odasında gerçekleştirilen imza töreninde protokolü Mustafa Demirkıran, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Bedriye Cengil imza attı.

Protokol; sporculara yönelik bilinçlendirme çalışmaları, antrenörlere eğitim programları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik seminer ve farkındalık faaliyetlerini içerirken, sporu bir yaşam biçimi haline getirerek gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutmak ve sağlıklı, bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.