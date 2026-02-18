Arca Çorum FK 2 yıl önce, Serikspor’da oynarken yakalandığı kan kanseri nedeniyle 29 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcusu Mümin Talip Pazarlı için anma mesajı yayınladı.

Kulüpten, “Unutulmaz anıların sahibi Mümin Talip Pazarlı’ başlığı ile yapılan açıklamada, “3. Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan, sahadaki mücadelesiyle bizlere unutulmaz anlar yaşatan eski futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı’yı aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

Onun azmi, kulübümüze olan bağlılığı ve bizlerde bıraktığı izler daima hafızalarımızda yaşayacak.

Merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine sabırlar temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.