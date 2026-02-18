Arca Çorum FK, 13 Şubat’ta evinde İstanbulspor’a 3-2 yenildiği maçla ilgili iki disiplin ihlalinden dolayı ceza ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı kulübü taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Iğdır FK’yı Ümraniyespor maçında stada “usulsüz seyirci alınması”, Sivasspor’u Vanspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Amed Sportif Faaliyetler’i Sakaryaspor maçındaki “saha olayları” ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması”, Pendikspor’u da Sarıyer maçında 7 futbolcusunun sarı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Bandırmasporlu futbolcu Amidou Badji de Serikspor maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.