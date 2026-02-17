Anlaşmanın ardından Pendikspor’dan ayrılıp Serikspor maçı için Antalya’da bulunan Arca Çorum FK’nın kampına katılan ve takımın başında ilk antrenmanına çıkan Uğur Uçar’la 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandığı duyuruldu. İlk antrenmanında futbolcularla da tanışan 38 yaşındaki genç teknik adam, kırmızı-siyahlı takımın başında ilk sınavını Serikspor’a karşı verecek.

Uçar, Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu’nun ardından Arca Çorum FK’nın bu sezonki dördüncü teknik direktörü oldu.