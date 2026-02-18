Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 27.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Adana 1954’ün konuğu oldu. Adana Adanan Menderes Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri bu seti 25-7 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette zaman zaman direnen rakibine file dibinde sayı izni vermeyen Çorum temsilcisi bu seti de 25-11 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyundan kopan rakibi karşısında adeta şov yapan Kırmızı-Siyahlılar seti 25-5, maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından puanını 54 yapan Sungurlu Belediyespor bitime 7 hafta kala final etabına kalmayı garantiledi.