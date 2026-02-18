2012-2013 Doğumlu sporcuların mücadele ettiği Kulüpler arası Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Şampiyonluk ipini Dinamikspor göğüsledi.

3 grupta 11 takımın mücadelesiyle başlayan il birinciliğinde, tek devreli lig statüsüne göre oynanan grup maçları sonunda, A ve B gruplarından ilk 3, C grubundan da ilk 2 takım çeyrek finale yükseldi. Tek karşılaşma üzerinden elemeli oynanan çeyrek final maçları sonunda Gençlikspor, Dinamikspor, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER) yarı finale yükseldiler.

Yarı finalde, Gençlikspor, BEDER’i 3-1 yenerek final bileti alırken, 2-0 geriye düştüğü maçta Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 3-2 yenen Dinamikspor, finalde Gençlikspor’un rakibi oldu.

DİNAMİK

ZORLANMADI

Gençlikspor’la Dinamikspor arasındaki şampiyonluk maçı, TOKİ Spor Salonu’nda oynandı. Hüseyin Kanber’in başhakem olarak düdük çaldığı maçta ilk seti 25-10 kazanarak öne geçen Dinamikspor, son derece çekişmeli geçen ikinci sette de rakibine 25-23 üstünlük sağlayarak farkı ikiye çıkarttı ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Üçüncü seti de, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında 25-10 gibi açık bir farkla kazanan Dinamikspor maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Gençlikspor ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.