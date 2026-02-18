Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan “Dış Paydaş Protokolü” kapsamında ara değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Fakülte Dekanı Erkan Demirkan, Sibel Yıldırım ve Furkan Çamiçi katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, protokol kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, öğrencilerin akademik ve uygulamalı gelişimlerini destekleyecek yeni proje ve iş birliği alanları ele alındı. Özellikle saha uygulamaları, staj imkânlarının artırılması ve ortak sportif organizasyonların planlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, üniversite ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hem öğrencilerin mesleki donanımına hem de şehirdeki spor faaliyetlerinin niteliğine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Toplantı, karşılıklı iyi niyet temennileri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi.