Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Osmancık Atatürk Anadolu Lisesi kızlarda ve erkeklerde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Osmancık temsilcisinin her iki kategoride şampiyon olduğu il birinciliğinde kızlarda TED Koleji ikinci, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu üçüncü oldu. Erkeklerde ise TED Koleji ikincilik kupasını kazanan taraf oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi.