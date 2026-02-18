Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, yeni teknik direktörü Uğur Uçar nezaretinde çıktığı ilk maçta, Antalya deplasmanında karşılaştığı Serikspor karşısında iki kez geriye düşmesine ve ilk yarıyı 2-1 yenik kapatmasına rağmen ikinci yarının başında bulduğu gollerle 3-2 kazanarak kritik bir galibiyet aldı.

Aynı zamanda bu sezon Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanan ilk maç niteliğinde taşıyan karşılaşmada ilk yarı pozisyon anlamında gayet zengin geçti. Arca Çorum FK’da yine bireysel hatalar ön plana çıkarken, 23.dakikada Ferhat’ın kaptırdığı topu Topalli ağlara gönderince Antalya ekibi öne geçti.

Arca Çorum FK’nın VAR incelemesi üzerine kazandığı penaltıyı 32’de Thiam gole çevirip skora denge getirdi: 1-1. Beraberlik golünden sonra Arca Çorum FK çok net fırsatlardan yararlanamazken, 39’da duran top organizasyonunda Cengiz topu ağlara göndererek Serispor’u ikinci kez öne geçirdi: 1-2.

6 dakikalık uzatma süresinin son dakikasında köşe vuruşu organizasyonunda ikinci golü kaçıran Arca Çorum FK soyunma odasına 2-1 geride girdi.

İkinci yarıya Ferhat’ın yerine Oğuz, Yusuf Erdoğan’ın yerine Burak Çoban değişiklikleri ile başlayan Arca Çorum FK, bu değişikliklerin karşılığını hemen gördü. 49’da Burak Çoban’la beraberliği sağlayan Çorum ekibi, 3 dakika sonra Burak Çoban’la bir gol daha bularak maçta ilk kez öne geçti.

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmeyince mücadele Arca Çorum FK’nın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Yeni teknik direktörü Uğur Uçar nezaretinde çıktığı ilk maçta galibiyet alan Arca Çorum FK puanını 44’e yükseltirken, Serikspor 29 puanda kaldı.