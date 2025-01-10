Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Judo İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 18 okuldan 7 kız, 12 erkek olmak üzere 19 öğrenci katılım sağladı. Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda 36 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Büşra Manacı, 40 kiloda Suheybi Rubi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Nuriye Eliz Şirin, 44 kiloda Gazipaşa Ortaokulu’ndan Elasu Dilekçi, 48 kiloda 23 Nisan Ortaokulu’ndan Asunaz Çağıl ve 52 kiloda yine 23 Nisan Ortaokulu’ndan Elanur Kayacı sıkletlerinde birinci olarak Çorum’u Giresun’da temsil edecek kız öğrenciler oldular.

Erkeklerde ise 38 kiloda Dumlupınar Ortaokulu’ndan H.Hüseyin Akpınar, 42 kiloda Kocatepe Ortaokulu’ndan M.Sefa Özkabakçı, 46 kiloda Merkez YBO’dan Emir Ali Yıldırım, 50 kiloda Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Umut Kabak, 55 kiloda Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Abdullah Yurttaş, 60 kiloda Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Efe Özkaraoğlu, 66 kiloda M.Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Metehan Tuygun, 73 kiloda Alaca İmam Hatip Ortaokulu’ndan İlhan Yılmaz, +73 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Miraç Yıldırım sıkletlerinde birinci olarak 9-11 Şubat tarihleri arasında Giresun’da Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler madalya ile ödüllendirildi.