Serikspor maçın ardından açıklamalarda bulunan Çorum FK'nın genç teknik direktörü Uğur Uçar, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak sonuca gitmeyi başardıklarını ifade etti. Bireysel anlamda takım futbolcularının kaliteli olduğuna da vurgu yapan Uçar: "İki defa geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. Bu takımın daha çok mücadele etmesi gerekiyor. Golleri bulduk. Bunun için mutluyuz ama bu takımın hedefi şampiyonluk. Çorum halkı bu takımdan şampiyonluk bekliyor. İnşallah biz de onlara bunu vereceğiz. İnanıyoruz ama yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi