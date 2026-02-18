U18 Play-Off Ligi 5.hafta maçında şampiyonluğun iki güçlü adayı Mimar Sinanspor ile Sungurlu Belediyespor Çorum’da karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 10 dakikasında İshak ile 1-0 öne geçen Mimar Sinanspor, 24.dakikada Mustafa’nın gole engel olamayınca skora eşitlik geldi. Bu golden 13 dakika sonra Kemal ile bir gol daha bulan ev sahibi Mimar Sinanspor soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Yeşil-Siyahlılar 72.dakikada Emirhan ile skoru 3-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-1 Mimar Sinanspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor 11 puana yükselerek liderlik koltuğuna otururken, Sungurlu temsilcisi ise 10 puanda kaldı.

SAHA : Mimar Sinan.

HAKEMLER: Muammer Tekmen, Mehmet Tuğluk, Ömür Soytemiz.

MİMAR SİNANSPOR: Mustafa Eren, Metehan, Göktuğ, Emre Fikri, Emre Ballıkaya, Kemal, Mert, Mustafa Kasım, Emirhan, İshak İsmail, Alperen.

YEDEKLER: Umut Ege, Emir Enes, Mutlu Çağlar, Yaman, Hıdır Tunahan, Yiğit, Emre.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Ali Osman, Arif Bayram, Berkay, Mustafa, Bulut, Emre, Ahmet Said, Mete, Berat Toprak Efe, Yusuf Emir.

YEDEKLER: Eren, Emirhan, Ömer Faruk, Burak, Ahmet Kaan, Necdet.

GOLLER: Dk.10 İshak, Dk.37 Kemal, Dk.72 Emirhan (Mimar Sinan), Dk.24 Mustafa (Sungurlu).