Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta devam ediyor. Ankara TED Koleji, Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu ve Kars Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Ankara temsilcisi TED Koleji’ni 3-1 mağlup etmişti. Dün ikinci maçını Taha Akgül Spor Salonu’nda Tekirdağ temsilcisi ile oynadı. Çorum temsilcisi bu maçı da 25-17, 18-25, 25-20 ve 25-12’lik setlerle 3-1 kazanarak grupta ikide iki yaparak bugün oynanacak son maç öncesi yarı finale yükselmeyi başardı.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu bugün aynı salonda saat 12.00’de Kars temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA