Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen badminton turnuvasında heyecan sona erdi. 15 ve 17 Yaş (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen özel turnuvada tüm müsabakalar Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı. Badminton İl Temsilcisi Eren Murat Güngör nezaretinde gerçekleşen müsabakalar sonunda 15 yaş kızlarda Aysu Tuana Zor birinci, Elif Naz Uzun ise ikinci olurken, 15 yaş erkeklerde ise Haşim Kağan Töremiş birinci, Furkan Alnıdelik ikinci, Engin Makineci ve Musab Şerbetçi ise üçüncülüğü elde etti. 17 yaş kızlarda ise birincilik kürsüsüne Fatma Zehra Eke çıkarken, Zehra Uslu ikinci, Kübra Çapar ve Afra Güngör ise üçüncü oldu. 17 yaş erkeklerde Eyüp Koçak birinci, Mehmet Ali Yetişgen ikinci, Hüseyin Utku Özdemir ve Gökhan Alnıdelik ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.