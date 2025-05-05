BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi son hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren İskilipgücü Alaca’da Alaca Belediyespor’un konuğu oldu. Alaca İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmadan mutlak puan çıkarması gereken İskilipgücü rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyerek sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından 10 puanda kalan İskilipgücü ikili averajla Ulukavakspor’un gerisinde kalarak Osmancıkgücü ile 1.Küme’ye veda etti. Alaca Belediyespor ise sezonu 31 puanla üçüncü tamamlamayı başardı.