BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi son hafta maçında şampiyon Alacagücü Çorum’da Gülabibeyspor’un konuğu oldu. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamlayan Alacagücü, ikinci yarıda rakip fileleri iki kez daha sarsarak maçtan 5-2 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından 36 puana yükselen Alacagücü 1.Küme’yi yenilgisiz şampiyon tamamladı. Gülabibeyspor ise 16 puanda kalarak sezonu beşinci sırada tamamladı.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

Maçın ardından kupa töreni düzenlendi, Törene, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Alacagücü Başkanı Kadir Bayat ve Yönetim Kurulu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı katıldı.

Şampiyon Alacagücü’ne kupası protokol üyeleri tarafından verildi.