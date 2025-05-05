Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 37.hafta maçında konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 1-0 geriden gelip 2-1 yenmesine rağmen, rakiplerinin de haftayı galibiyetle kapatması üzerine play-off şansını matematiksel olarak da yitirdi. Kulübe en büyük desteği verenlerin başında gelen Onursal Başkan ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, karşılaşma sonrası kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada camiayı heyecanlandırdı.

Geçen sezonla birlikte bu sezonu hazırlık süreci olarak değerlendiren Muhsin Dere, yeni sezona bomba gibi gireceklerini ifade etti. Dere’nin bu minval üzerindeki açıklaması, muamma olan yeni sezon öncesi kırmızı-siyahlı camiayı yeniden umutlandırdı.

Dere’nin açıklaması şöyle: “Ahlatcı Çorum FK’mız, evimizde konuk ettiğimiz Şanlıurfaspor’u, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanemize yazdırdı.

Zor bir ligde, güçlü rakiplerle mücadele ettiğimiz bu sezonu Play-Off'lara kalamamış olmanın hüznüyle tamamlıyor olsak da, şehrimizin ileri gelenlerinin takımımıza daha fazla sahip çıkması ve muhteşem taraftarımızın da her maçta takımımıza tam destek vermesi durumunda önümüzdeki sezonda ligin en iddialı takımlarından biri olacağımıza inancımız tam.

Çorum FK, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz’in sembol takımlarından birisi. Şehrimizin gözbebeği olması sebebiyle şartlar her ne olursa olsun takımımızdan desteğimizi esirgemeyeceğiz. Geçen sene ile birlikte bu sezonu hazırlık süreci olarak tanımlayacak; önümüzdeki sezona bomba gibi başlayacağız.”