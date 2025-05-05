Ahlatcı Çorum FK yönetiminin almış olduğu karar gereğince, Şanlıurfaspor’la oynanan maçı da 18 yaş ve altı öğrencilerle anneler tribün ücretsiz izlediler. Maça gelen öğrenciler, hazırladıkları karton pankartları açarak tribünlere adeta renk kattılar.

Zaman zaman yayıncı kuruluş tarafından da ekranlara getirilen pankartlardan bazılarında şu ifadeler kullanıldı: “Ders kitapları kalsın rafta, bugün tezahürat var sahada”, “Sınavdan değil, sizden umutluyuz”, “Hocam bugün alma yoklama, zaten işe yaramıyor diploma”, “Okuldan kaçmadık, gururla geldik.”