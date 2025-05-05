Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 37.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’u 1-0 yenen Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük’ün Pendikspor’a 2-0 yenilmesi üzerine ikinci sıraya yükseldi ve direkt olarak Süper Lig’e çıkma yolunda çok büyük bir avantaj kazandı.

Sakaryaspor’u 1-0 yenerek puanını 65’e çıkartan Gençlerbirliği, son maçında 10 Mayıs Cumartesi günü, -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’la deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi, haftayı Boluspor karşısında aldığı 10-1’lik yenilgi ile kapatan Yeni Malatyaspor karşısında 1 puan bile aldığı takdirde, Fatih Karagümrük-Iğdır FK maçının sonucuna bakmadan Kocaelispor’u ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak.

2020-2021 sezonu sonunda düştüğü Süper Lig’e yükselmesine kesin gözüyle bakılan Gençlerbirliği’nde, 1-0 kazanılan Sakaryaspor maçından sonra şampiyonluk kutlaması gibi sevinç yaşandı.

Süper Lig bileti için Fatih Karagümrük’le çekişen Gençlerbirliği 65 puanla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yer alan Fatih Karagümrük’ün 63 puanı bulunuyor.