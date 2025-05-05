Okullararası Liseli Gençler Muay Thai (Tayland Boksu) Türkiye Şampiyonası Bolu’da yapıldı. Çorumlu sporcular üçüncülük madalyası kazandı.

Muay Thai İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz’in yaptığı açıklamaya göre, şampiyonada Çorum’dan 14 sporcu çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken, 4’ü madalyaya ulaşabildi. 45 kiloda Fatih Anadolu Lisesi sporcusu İbrahim Aykaç, 71 kiloda Osmancık Mesleki Eğitim Lisesi’nden Oğuzhan Selçuk, 71 kiloda Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Yağmur Su Şanan ve +75 kiloda Sungurlu Anadolu Lisesi’nden Edanur Akay Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

İl temsilcisi Fahrettin Öztemiz, şampiyonanın sporcular için iyi bir deneyim olduğunu ifade ederken, sonraki turnuvalarda hedeflerinin şampiyonlar çıkarmak ve yine Çorum’u en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Öztemiz, şampiyonada Çorum’u temsil eden sporcuları ile antrenörleri Hasan Çalışkan, Şahin Güler, Aydın Fırat, Bülent Asa ve Yasin Baranlıoğlu’nu tebrik ederken, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.