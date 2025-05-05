Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 20 takımlı ligde son hafta maçları 10-11 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Şampiyon Kocaelispor’un sahasında Keçiörengücü ile olan maçı 11 Mayıs Pazar günü oynanacak olup, diğer tüm karşılaşmalar 10 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. TFF’nin almış olduğu karar gereği tüm maçlar saat 16.00’da başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü, deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacak.