Sungurlulu pehlivan Eren Kalkan, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşlerinde şampiyon oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Belediyesi tarafından, Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen organizasyonu 67’si başpehlivan olmak üzere 1013 güreşçi katıldı. Büyük orta boy kategorisinde mücadele eden Eren Kalkan, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Yaklaşık 25 bin güreş severin izlediği başpehlivanlık müsabakalarında Antalyalı Orhan Okulu’yu Ankaralı Feyzullah Aktürk başpehlivanlığı aldı.