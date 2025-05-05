AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yürüttüğü “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı çerçevesinde Çorum’a gelen Konya Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) eski Genel Başkanı Mehmet Baykan, spor taban birliklerinin bazı temsilcileri ile de bir araya geldi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İskilip Müdürü Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Başkanı Gökhan Yumlu, ASKF Onursal Başkanı Sefer Kurtaran, yönetim kurulu üyeleri Hilal Kiraz, Cumhur Sevinç ve Mesut Çetinoğlu, Mehmet Baykan’la özel bir görüşme gerçekleştirdiler.

Baykan’a, isminin yazılı olduğu 19 numaralı Ahlatcı Çorum FK formasının hediye edildiği görüşmede, Çorum’daki amatör spor faaliyetleri hakkında bilgi verildi.