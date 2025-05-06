Bovling, dart ve corn hole olmak üzere 3 kategoride düzenlenen spor oyunlarına 15 müdürlükten toplam 91 personel katıldı. Özellikle kadınlarda üç branşta da aynı sporcular derece yaptı.

Spor oyunları sonunda düzenlenen törende dereceye giren porcular madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Çorum Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle teslim edildi. Ödül törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı.

Kategorilerinde dereceye giren personeller ve birimleri şöyle:

BOVLİNG

Kadınlar: 1. Feride Yıldırım (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü), 2. Arzu Özölçer (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü), 3. Gül Ahlatcı Elmas (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü)

Erkekler: 1. Sfer Ezgi (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü), 2. Mustafa Tokuf (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), 3. Şaban Piyan (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

CORN HOLE

Kadınlar: Arzu Özölçer (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü), 2.Kübra Torun (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü), Gül Ahlatcı Elmas (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü)

Erkekler: 1.Mehmet Aşgın (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü), 2. Rıdvan Öztürk (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü), 3. Osman Turpoğlu (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

DART

Kadınlar: Arzu Özölçer (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü), 2. Gül Ahlatcı Elmas (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü), Kübra Torun (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü)

(Hüseyin AŞKIN)

Erkekler: 1.Osman Turpoğlu (Park ve Bahçeler Müdürlüğü), 2. Koray Karacaköylü (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), 3. Fatih Öztürk (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü)