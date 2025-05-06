BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin son hafta maçında Gülabibey Gençlikspor’u 5-2 yenip 36 puanla yenilgisiz şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) için Gençlik Mimar Sinanspor’la baraj maçı oynamaya hak kazanan Alacagücü, şampiyonluğu kutladı.

Alaca’daki Saklı Bahçe Kafe’de düzenlenen şampiyonluk kutlamasına Kulüp Başkanı Kadir Bayat, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Şampiyonluk şarkılarının söylendiği ve coşkunun tavan yaptığı kutlamada şampiyonluk pastası kesilirken, Kulüp Başkanı Kadir Bayat yaptığı konuşmada şampiyonlukta katkısı bulunan herkese teşekkür ederken, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek olduğunu söyledi.

Şampiyonluk kutlamaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.