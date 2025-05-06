Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1.Etap Kros yarışları 3-4 Mayıs tarihleri arasında Karabük’te yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalara Çorum’un atletizm branşındaki en önemli kulüplerinden biri olan Efor Spor Kulübü damga vurdu. Efor Spor Kulübü takımlar sıralamasında kızlarda birinci, erkeklerde ise ikinci olarak önemli bir başarıya imza atarken, ferdi yarışlar sonunda ise Eylül Kazancı birincilik kürsüsüne çıktı.

Öte yandan Çorum temsilcilerinden Mecitözü Doğuş Spor Kulübü’nün atletlerinden kızlarda Asya İpek üçüncü, Buse Çorlu dördüncü olurken, erkeklerde ise Ayberk İbiş ikinciliği elde etti.

Kızlarda ve erkeklerde ilk ikide yer almayı başaran Efor Spor Kulübü 24 Mayıs’ta Kütahya’da yapılacak olan finallerde mücadele etmeye hak kazandı.