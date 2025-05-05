Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi son 16 tur maçında Ahlatcı Çorum FK dün Tokat’ta Sebat Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Uzunburun Sentetik Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz 5.dakikasında Laye’nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Kırmızı-Siyahlılar ilk yarıyı golsüz tamamladı. İkinci yarıda iki takımda savunmada riskler alarak gol yollarında daha üretken olurken, maçta kilidi açan isim 71.dakikada Sebat Gençlikspor’da Doğukan oldu. Bu golden 2 dakika sonra Çorum FK M.Arda işe eşitliği sağlarken, son sözü 84.dakikada Abdullah söyledi.

Kritik maçtan 2-1 galibiyetle dönen Ahlatcı Çorum FK 21-24 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan ve Türkiye’nin en iyi 8 takımının mücadele edeceği final grubuna adını yazdırdı.

SAHA: Tokat Uzunburun.

HAKEMLER: Ertuğrul Özer, Ahmet Yılmaz, Tayfun Aras.

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U19: M.Emin, Ö.Faruk, Yusuf, Laye, Burak, M.Arda, Emin, Y.Emre, Usaini Hassan, Abdullah, F.Enes.

YEDEKLER: Serdar, Kayra, Mert, Arda Şişik, Umut, Polat, Arda Işık, Faruk, İsmet.

SEBAT GENÇLİKSPOR: Eren, Doğukan, Ebubekir, Mert, Ali, Efe, Yavuzhan, Bedirhan, Kadir.

YEDEKLER: Miraç, Erdem, Samet, Gürkan, Haktan, Engin, Egehan, Berkay, İbrahim, Ahlas.

KIRMIZI KART: Dk.5 Laye (Çorum FK).

GOLLER: 71 Doğukan (Sebat), Dk.73 M.Arda ve Dk.84 Abdullah (Çorum FK).