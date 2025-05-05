U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 2.Kademe müsabakaları bugün başlıyor.

Yalova, Kütahya, Sivas ve Gaziantep olmak üzere 4 grup merkezinde oynanacak olan 2.kademe grup müsabakalarında 24 takım mücadele edecek. Sivas grup merkezinde mücadele edecek olan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor’un grubu ve maç programı dün yapılan teknik toplantının ardından belli oldu. Çekilen kura sonunda Mimar Sinanspor, Samsun Kadıköyspor ve Rize Veliköyspor A grubunda, Sincan Belediyespor, Erciyesgücü ve Elazığ Yolspor ise B grubunda yer aldı.

Çorum temsilcisi ilk maçını bugün saat 14.00’de Sivas Spor Vadisi Sahası’nda Samsun Kadıköyspor ile oynayacak. Yeşil-Siyahlılar bu maçı kazanması halinde ikinci günü BAY geçerken, üçüncü gün Rize temsilcisi ile karşılaşacak. Samsun’a kaybedilmesi halinde ise ikinci maçını yarın Rize temsilcisi ile oynayacak.