Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren ve son Manisa FK galibiyetiyle final bileti için oldukça iddialı bir konuma gelen Ahlatcı Çorum FK, ligin en golcü takımları sıralamasında ilk üçte yer buldu.

Ligin geride kalan 27 haftalık periyodunda 13 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK topladığı 45 puanla 4.sıraya yerleşirken, attığı 44 gole karşılık 28 gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım attığı 44 golle ligin en golcü üçüncü takımı durumunda bulunuyor.

ZİRVEDE EYÜP VAR

Ligin en golcü takımları sıralamasında, 64 puanla zirvede yer alan ve Süper Lig için gün sayan Eyüpspor zirvede yer alıyor. 64 gollü Eyüpspor’un ardından 45 golle Göztepe ise ikinci sırada bulunuyor.

Ligin son 3 sırasını paylayan Giresunspor ve Altay 12’şer, Adanaspor ise 21 golle en az gol atan takımlar durumundalar.