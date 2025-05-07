5 Mayıs’ta oynanan son 16 tur maçlarında Ahlatcı Çorum FK, Sebatspor’u yenerek final grubuna yükselirken, Kırmızı-Siyahlıların final grubundaki diğer rakipleri ise Gençlerbirliği, Erzurumspor, 1461 Trabzon FK, Kocaelispor, 1923 Mustafa Kemal Paşaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor ve Sultanbeyli Belediyespor takımları oldu.

Türkiye’nin en iyi 8 takımı 21-24 Mayıs tarihlerinde İzmir’de 4’erli 2 grup halinde mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 4 takım yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı finalin kazananları final maçında kozlarını paylaşacak.